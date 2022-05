Sorin Oprescu a fost prins in Grecia, unde a cerut azil politic. Fostul primar are de ispasit 10 ani de inchisoare

Fostul primar al Capitalei nu va sta mult departe de bratul legii, fiind, se pare, prins la Atena. Ca si in cazul Elenei Udrea, va urma un proces de extradare.Sorin Oprescu ar fi cerut azil politic in Grecia. Fostul primar a fost retinut si incarcerat intr-un penitenciar de maxima siguranta. "La data de 17 mai a.c., in urma activitatilor investigative si de cooperare politieneasca, efectuate de Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Directia Operatiuni Speciale, Directia de ... citeste toata stirea