Sotul unei politiste din Arad a fost impuscat de colegii femeii, dupa ce barbatul a vrut sa le ia arma

Un barbat a fost impuscat in picior de politisti, luni dimineata, la Sebis, in Arad, dupa ce a incalcat un ordin de protectie si a incercat sa fure arma unui politist. Conform portalului Aradon, sotia barbatului este politista. Politistii din orasul Sebis au fost solicitati sa intervina luni dimineata, in jurul orei 5.30, pentru aplanarea unui scandal in familie, conform Inspectoratului de Politie Judetean Arad. Femeia, politista in Sebis, si-a chemat colegii in ajutor, dupa ce sotul ei a ... citeste toata stirea