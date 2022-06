Sotul unei politiste din Sebis, impuscat de colegii acesteia

SEBIS. Scene desprinse parca dintr-un film de actiune, luni dimineata, la Sebis. Un barbat a fost impuscat, dupa ce nu a respectat un ordin de protectie si a vrut sa ii ia pistolul unui politist care a intervenit la un scandal. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Arad, luni dimineata, in jurul orei 5:30, politistii din Sebis au fost solicitati sa intervina pentru aplanarea unui scandal in familie. O politista din Sebis si-a chemat colegii in ajutor, dupa ce partenerul ei de viata a ... citeste toata stirea