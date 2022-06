SPAGHETE DIN SPELTA CU SPIRULINA - UN PRODUS NUTRITIV SI VERSATIL

Nutritionistii recomanda din ce in ce mai mult produse din spelta datorita beneficiilor lor incredibile pentru organism. Spelta este utilizata in alimentatia dietetica si in cea medicala datorita continutului redus de calorii si a compozitiei chimice bogate ce face din acest tip de grau un ingredient cheie in compozitia produselor fainoase precum pastele. Insa cand te gandesti la spaghete din spelta cel mai probabil le asociezi cu gustul proaspat al sosurilor pesto si savoarea Italiei. Iar daca ... citeste toata stirea