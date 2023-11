Un tanar este cercetat pentru 11 furturi din autoturisme.Politistii Biroului de politie comunala Siria, impreuna cu cei ai orasului Pancota, au depistat, pe raza localitatii Siria, intr-o sala de jocuri de noroc, un tanar de 21 de ani, din judetul Bistrita, care domiciliaza fara forme legale in Siria.Din probatoriul administrat, a reiesit faptul ca, in perioada 12-14 noiembrie, cel in cauza ar fi sustras, din mai multe autoturisme lasate neasigurate, telefoane mobile, bani, cabluri, stick-uri ... citeste toata stirea