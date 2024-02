Specialist in securitate: "Moldova si tarile baltice, urmatoarele tinte ale lui Putin, dupa Ucraina"

Presedintele rus Vladimir Putin nu se va opri aici daca va castiga in Ucraina - va incerca apoi sa puna mana pe tari care anterior faceau parte din URSS, a declarat seful Conferintei Internationale de Securitate de la Munchen, Christoph Heusgen, intr- un interviu pentru Rheinische Post."Daca Putin nu pierde razboiul din Ucraina, ar trebui sa ne asteptam sa ajunga in Moldova sau in statele baltice", a spus el.Presedintele Federatiei Ruse a numit in repetate randuri prabusirea Uniunii Sovietice ... citește toată știrea