Spectacol cadou - pe scena Trupei Marionete

Duminica, 18 decembrie, de la ora 11.00, pe scena Trupei Marionete, scoatem din sacul lui Mos Craciun: veselie, surprize si muzica.Spectacolul-concert intitulat chiar "Sacul lui Mos Craciun" ii va aduce in fata micilor spectatori pe: Laura Boboc, Iza Cotescu, Nuti Dorobantu, Adi Boboc si Sorin Dorobantu. Lor li se alatura formatia "Nova Band" (Laura Bordas, Cristi Bordas, Marius Bordas, Robert Horga, Ioan Horga)."Ce poate fi mai frumos acum, la final de an, in plin sezon al darurilor, decat ... citeste toata stirea