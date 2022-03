Spectacol umanitar pentru victimele razboiului din Ucraina la teatrul aradean

Una dintre cele mai indragite productii teatrale aradene, "Cerere in casatorie", revine in fata publicului, la "Teatrul Clasic Ioan Slavici", de aceasta data cu scop umanitar.Actorii Angela Petrean-Varjasi, Ionel Bulbuc si Florin Covalciuc, care fac parte din distributia initiala a acestui spectacol, revin pe aceeasi scena in data de 16 martie, de la ora 19.00. "Nu am mai jucat de trei ani in nici un spectacol, dar nu imi va fi foarte greu sa revin, mai ales ca am facut parte din distributia ... citeste toata stirea