Spectacolul fenomen al anului - MESTERUL MANOLE - OPERA ROCK IN CONCERT ajunge la ARAD pe 21 Aprilie

Spectacolul fenomen al anului - MESTERUL MANOLE - OPERA ROCK IN CONCERT ajunge la ARAD pe 21 AprilieSpectacolul fenomen MESTERUL MANOLE - OPERA ROCK in concert porneste in turneu national in luna aprilie si ajunge la Arad pe 21 Aprilie. Spectacolul va avea loc la Filarmonica Arad.Productia Teatrului National de Opereta si Musical Ion Dacian se joaca cu casa inchisa in Bucuresti, de la premiera ce a avut loc pe 14 ianuarie, iar biletele sunt epuizate in avans pana in luna aprilie, cu un ... citește toată știrea