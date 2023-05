Consiliul Judetean Arad a finalizat construirea noului Spital de Psihiatrie, la Capalnas. "Este al doilea spital construit de la zero de Consiliul Judetean, dupa Spitalul TBC, care in perioada pandemiei a fost singurul spital nou din Romania unde au fost tratati pacientii cu Covid. Lucrarile au inceput in 2019, iar finantarea a fost asigurata prin Programul National de Dezvoltare Locala si de la bugetul judetean. In aceasta vara urmeaza mutarea pacientilor in saloanele noi. Si mobilierul este ... citeste toata stirea