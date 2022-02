Spitalul Judetean Arad a decis suplimentarea numarului de paturi pentru pacientii pozitivi cu 25

In contextul cresterii numarului de pacienti diagnosticati cu virusul SARS CoV-2, conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad a decis suplimentarea numarului de paturi pentru pacientii pozitivi cu 25. "Am decis sa reintroducem in circuit COVID-19 Sectia Clinica Medicina Muncii din incinta fostului Spital Municipal Arad (Piata Mihai Viteazul nr 7-8). Aici sunt disponibile 25 de paturi, dotate cu prize de oxigen, iar in cazul in care si aceste paturi se vor ocupa, avem posibilitatea sa ... citeste toata stirea