Informare SCJU Arad In contextul cresterii numarului de pacienti confirmati cu virusul SARS CoV-2, conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad a suplimentat cu 23 numarul de paturi in regim COVID-19.,,68 de pacienti, diagnosticati cu virusul SARS CoV-2 sunt internati la aceasta ora in sectiile COVID-19. Dintre acestia 9 necesita terapie intensiva. Astazi am hotarat sa alocam inca o sectie, cu ... citeste toata stirea