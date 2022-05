Spitalul Judetean are manager! Vezi rezultatele inainte de contestatii (FOTO)

Concursul se desfasoara in perioada 07.04.2022 - 27.05.2022 si consta in doua etape: cea de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs si etapa eliminatorie - cea de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management. Cel mai bun proiect este al ec. Florinei Ionescu, actualul manager interimar, lucrarea sa fiind singura admisa si a fost notata cu 9.58.Nota 7.70 a fost obtinuta de candidata de pe ... citeste toata stirea