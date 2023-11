Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad risca sa intre in incapacitate de plata in urmatoarele doua-trei saptamani, iar pacientii sa nu mai beneficieze de medicatie si servicii, pentru ca unitatea are de recuperat aproximativ 17,5 milioane de lei de la Casa Asigurarilor de Sanatate, unele facturi datand din primavara.Conducerea SCJU a declarat joi, pentru AGERPRES, ca facturile neplatite catre spital de Casa Asigurarilor de Sanatate sunt pentru serviciile medicale din lunile septembrie si ... citeste toata stirea