O lege importanta pentru cei care practica sportul a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis, anunta deputatul PNL Sergiu Bilcea. Oamenii pot cere angajatorilor sa le deconteze abonamente pentru sport in limita a 400 de euro pe an, pentru ei sau pentru copii (persoane aflate in intretinere)."Ma bucur ca aceasta lege pe care am votat-o a fost promulgata de presedintele Iohannis si ... citeste toata stirea