Directia de Asistenta Sociala Arad prin Compartimentul Asistenta Medicala Comunitara in parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog si Colegiul National "Vasile Goldis" Arad au desfasurat timp de trei zile campania intitulata sugestiv "Drogurile - O lume de iluzii". Actiunea are ca scop prevenirea consumului de droguri si cresterea gradului de constientizare a tinerilor in privinta pericolului pe care il reprezinta consumul de droguri."Lumea asista la o noua problema ... citeste toata stirea