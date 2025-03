Stagiu de practica in Salonic pentru elevii Liceului Tehnologic ,,Francisc Neuman" Arad

In perioada 10-28 februarie 2025, un grup de 33 de elevi din clasele a X-a A, B si C, de la Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman" Arad, respectiv a X-a A, de la Structura Liceul Tehnologic ,,Iuliu Moldovan" Arad au participat la un stagiu de practica in Salonic - Grecia.Acest stagiu de practica a fost organizat in cadrul proiectului Erasmus+ Actiunea Cheie 1 - Formare profesionala VET nr. 2024-1-RO01-KA121-VET-000214383, proiect derulat in cadrul Acreditarii Erasmus+ cod ... citește toată știrea