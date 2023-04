Asociatia Acasa in Banat da startul inscrierilor pentru voluntari la Color the Village 2023Voluntarii care doresc sa participe la a V-a editie a evenimentului Color the Village ce vaavea loc in perioada 8-10 iunie 2023 in satul Valeapai (comuna Ramna, judetul Caras Severin),se pot inscrie de astazi completand formularul online disponibil pe site-ul proiectului,www.colorthevillage.ro.In numai trei zile, echipele de voluntari vor interveni pentru a renova 30 de case din sat,complet gratuit ... citeste toata stirea