Start vot: unde a inceput sa se voteze pentru alegerile prezidentiale

Desi astazi este ultima zi a campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din acest an, in diaspora votarea a inceput in noaptea de joi spre vineri, prima sectie fiind deschisa in Noua Zeelanda, la Auckland, la ora 1,00, ora Romaniei, potrivit agerpres.ro.Votarea in strainatate la primul tur al alegerilor prezidentiale se va desfasura pe parcursul a trei zile:vineri, 22 noiembrie, intre orele locale 12,00 si 21,00;sambata, 23 noiembrie, si duminica, ... citește toată știrea