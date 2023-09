Numarul persoanelor sub 50 de ani diagnosticate cu cancer aproape s-a dublat la nivel mondial in ultimii 30 de ani, arata un studiu intr-o revista de specialitate britanica.Potrivit datelor prezentate, numarul imbolnavirilor in randul acestei categorii de varsta a crescut cu aproximativ 80% intre 1990 si 2019. Cercetatorii spun ca principalii factori de risc sunt dieta necorespunzatoare, fumatul ... citeste toata stirea