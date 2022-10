Statul vrea sa puna capat afacerii cu luarea in spatiu a mai multor persoane. Numarul de carti de identate eliberate pe aceeasi adresa va fi limitat drastic

Parlamentarii intentioneaza sa stopeze afacerea legata de luarea in spatiu a mai multor persoane la aceeasi adresa, fapt care a dus la situatii neverosomile precum cea de la inceputul acestui an, cand Evidenta Populatiei a constatat ca 18.000 de oameni au aceeasi adresa in buletin, ei locuind, teoretic, intr-un singur apartament din Bucuresti.Un proiect de lege ajuns deja in Parlament stipuleaza, intre altele, ca intr-o locuinta de 37 de mp sa nu poata fi inregistrat mai mult de un singur ... citeste toata stirea