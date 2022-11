"Steaua fara nume" - ultimul spectacol din FITCA 2022

Punem punct in aceasta seara celei de-a XXVI-a editii a Festivalului International de Teatru Clasic. Ultimul spectacol din cadrul FITCA 2022 este "Steaua fara nume", de Mihail Sebastian, in regia lui Vlad Zamfirescu, productie Cortina AG Bucuresti . Reprezentatia este programata de la ora 19.00, in Sala Mare a Teatrului Clasic "Ioan Slavici" Arad."Intr-un oras de provincie de pe Valea Prahovei, o necunoscuta este coborata din tren in gara pentru ca nu are bilet. Aceasta vine de la cazinou si ... citeste toata stirea