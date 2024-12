"Steaua Romaniei" in grad de Cavaler acordata post-mortem lui Helmut Duckadam

Administratia Prezidentiala a anuntat. astazi, ca presedintele Klaus Iohannis l-a decorat post-mortem pe Helmut Duckadam cu Steaua Romaniei in grad de Cavaler."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat decretul de decorare post-mortem a domnului Helmut Duckadam.Astfel, in semn de omagiu pentru exceptionala cariera sportiva, pentru talentul, pasiunea, devotamentul si profesionalismul puse in slujba afirmarii fotbalului romanesc pe plan international, devenind un simbol al ... citește toată știrea