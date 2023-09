Bucuresti, 22 septembrie 2023Stejarii Collection, cel mai nou proiect rezidential dezvoltat de Esiriac Imobiliare in zona de nord aBucurestiului, a fost inaugurat joi, 21 septembrie.Complexul care reprezinta cea mai noua dimensiune a universului Stejarii isi asteapta chiriasii incepand dintoamna acestui an, anticipand un grad complet de ocupare pana la finalul anului 2024."Am creat la Stejarii un standard al serviciilor de top in domeniul rezidential. Un standard recunoscut siapreciat ... citeste toata stirea