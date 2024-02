Stevia: Secretul Gustului Dulce fara Compromisuri pentru Sanatate

Originara din regiunile tropicale ale Americii de Sud, aceasta planta a devenit din ce in ce mai populara pentru calitatile sale unice. Descopera mai multe despre stevia si modul in care poate transforma modul in care ne bucuram de dulceata vietii.O Poveste de Originile TropicaleStevia (Stevia rebaudiana) are radacini adanci in regiunile tropicale ale Paraguayului, Braziliei si Argentinei. Indigenii din aceste zone au folosit frunzele plantei pentru indulcirea alimentelor si pentru ... citește toată știrea