"Stil, arte si carte", la Biblioteca aradeana

Biblioteca Judeteana "Alexandru D. Xenopol" Arad organizeaza in perioada 12-30 decembrie 2022, o inedita expozitie cu titlul "Stil, arte si carte", cuprinzand o frumoasa colectie de accesorii si bijuterii artizanale, alaturi de o interesanta colectie de carte privind istoria universului decorativ feminin.Accesoriile si bijuteriile artizanale unicate, create de coordonatoarea proiectului, Irina Sandor, bibliotecar in cadrul Sectiei "Imprumut carte pentru adulti", pun in lumina frumusetea, ... citeste toata stirea