Stimularea electrificarii vehiculelor comerciale: E.ON se pregateste pentru viitoarea piata de e-transport

Piata vehiculelor comerciale electrice continua sa prinda viteza;E.ON grupeaza activitatile de e-transport pentru a-si extinde in continuare activitatea;E.ON Drive va deveni un lider in domeniul incarcarii electrice a vehiculelor comerciale in Europa;Solutiile inteligente de incarcare aduc o contributie importanta la o logistica durabila, la un transport local si pe distante lungi atractiv si la o constructie mai ecologica.Compania energetica E.ON se concentreaza pe viitoarea piata a ... citeste toata stirea