Strada Eugen Popa intra in lucru

Incepand de joi, 11.04.2024 pana vineri, 10.05.2024, traficul va fi restrictionat pe strada Eugen Popa, tronsonul cuprins intre Podul Rutier Micalaca si sensul giratoriu din intersectia cu str. Cetatii (inclusiv in zona sensului giratoriu). Comisia de sistematizare a Circulatiei a avizat favorabil aceste restrictii pentru desfasurarea in conditii de siguranta a lucrarilor de intretinere si reparatii la partea carosabila si trotuare. Deocamdata acestea se vor executa sub trafic.Autoritatile ... citește toată știrea