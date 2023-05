Vremea nefavorabila din ultima perioada ne-a fortat sa amanam deschiderea Strandului Neptun. Astfel ca sambata, 20 mai 2023, incepand cu orele 08:00 aradenii sunt asteptati la prima sesiune de inot in cele 3 bazine pentru adulti cu apa tratata in conformitate cu standardele europene si cele 2 bazine cu apa termala.Conform Hotararii Consiliului Local Municipal 653 din 28.11.2022 pretul unui bilet intreg in zona bazinelor este de 30 lei/zi.Pentru elevi, studenti, pensionari si persoane cu ... citeste toata stirea