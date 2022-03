Studenta criminala, Carmen Satran, ar putea fi eliberata zilele urmatoare

Carmen Satran (fosta Bejan), tanara condamnata la 19 ani si opt luni de inchisoare pentru crima din caminul Universitatii de Medicina din Timisoara, comisa in august 2009, a fost propusa pentru eliberarea conditionata.Comisia pentru eliberari conditionate de la Penitenciarul Gherla, acolo unde este incarcerata Carmen Satran, a propus eliberarea conditionata, iar conducerea penitenciarului a transmis cererea Judecatoriei Gherla. La sedinta de judecata in care s-a pus in discutie eliberarea sa ... citeste toata stirea