Studentii merituosi, felicitati si recompensati

Conducerea U.V.V.G. Arad a felicitat, ieri, in Aula Magna "Aurel Ardelean", cei mai merituosi studenti ai Universitatii. Evenimentul a fost unul informal si degajat, prilejuind discutii deschise intre conducerea universitatii si studenti.Sefii de an ai fiecarui an de studiu, sefii de promotie si integralistii cu cele mai mai medii la examene, de la toate specializarile universitatii noastre, au fost felicitati de decanii celor 6 facultati, si recompensati cu abonamente pentru toate ... citeste toata stirea