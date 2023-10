In cadrul sedintei extraordinare de luni, 16 octombrie 2023, alesii locali au aprobat studiul de fezabilitate privind amenajarea unui parc in zona UTA, pe strada Poetului. Investitia in valoare de aproape 6 milioane de lei ar urma sa se realizeze in 45 de luni, din care jumatate de an va fi executia efectiva a lucrarilor.Prin aceasta investitie, municipalitatea aradeana isi propune imbunatatirea conditiilor de viata a cetatenilor prin crearea unui cadru natural optim de petrecere a timpului in ... citeste toata stirea