Sub efectul metamfetaminelor sau canabisului, la volan

Politistii Sectiei 1 Rurala Arad au depistat in data de 23 martie 2022, un barbat de 29 de ani, din localitatea Frumuseni, care conducea un autoturism pe DJ682.Testarea cu aparatul DrugTest a indicat o valoare pozitiva la substanta Cannabis (THC-5).In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere sub influenta substantelor psihoactive.In data zilei de ieri, 24 martie 2022, aceiasi politisti au depistat un ... citeste toata stirea