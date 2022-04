Sub influenta alcoolului sau fara permis, la volan

Politistii Sectiei 2 Micalaca au depistat, in noaptea de 7/8 aprilie 2022, un aradean de 48 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe Splaiul General Gheorghe Magheru, din Arad. Intrucat emana halena alcoolica, barbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, avand o imbibatie alcoolica de 0,64 mg/l alcool pur in aerul expirat. Conform procedurii, s-a dispus recoltarea de probe biologice, in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.Cu o imbibatie alcoolica de 0,31 mg/l alcool pur in ... citeste toata stirea