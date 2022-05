Sub presiunea presei, cei de la Bucuresti vorbesc de explozia de la Arad!

ARAD. In pregatirea unui material de presa ce urma sa fie publicat duminica, 29 mai, la un an de la explozia bombei pe Calea Aurel Vlaicu, pe aradon.ro si in cotidianul Jurnal aradean, am trimis solicitari de informatii publice Ministerului Afacerilor Interne si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Intrebarile pe care le-am formulat in baza Legii 544/2001 privind accesul la informatiile publice, priveau explozia de la Arad si cereau raspunsuri la intrebari: ce fel de ... citeste toata stirea