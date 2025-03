Subventie catre CET Hidrocarburi, din bugetul local

In sedinta extraordinara a CLM de astazi, consilierii municipali au avut de votat subventia catre CET Hidrocarburi aferenta lunii februarie.Asadar, potrivit proiectului de hotarare: "se aproba acordarea ajutorului cu titlu de subventii catre SC CET Hidrocarburi SA Arad, pentru acoperirea diferentei de pret si tarif la energia termica livrata populatiei, aferent lunii februarie 2025, in suma de 10.244.099,14 lei".Amintim ca CET-ul este in plin proces de retehnologizare. Retehnologizarea ... citește toată știrea