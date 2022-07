Suedia si Finlanda sunt asteptate sa semneze astazi protocolul oficial pentru aderarea la NATO. Cele doua tari si-au abandonat neutralitatea istorica, in urma invaziei ruse in Ucraina, si au decis sa intre sub cupola NATO, cu care deja colaboreaza. La summitul aliantei de saptamana trecuta, ... citeste toata stirea