"Suflet de Romania" la Castelul Regal de la Savarsin

SAVARSIN. Lume multa si atmosfera destinsa, in acest weekend, pe Domeniul Regal de la Savarsin, acolo unde se desfasoara festivalul de traditii si mestesuguri populare "Suflet de Romania". Ajuns la a doua editie, evenimentul este organizat de Fundatia Colectia Regala in parteneriat cu Profi Romania si cu Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai" din Timisoara.Prima ziSambata, 27 aprilie, in prima zi a targului, Majestatea Sa si Principele Radu au vizitat standurile producatorilor si ... citește toată știrea