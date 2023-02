Sunteti pregatiti de ninsoare si viscol?

Judetul Arad este sub cod galben de vreme rea pana duminica seara. Meteorologii atentioneaza ca vom avea parte de vant puternic si ninsoare, zapada fiind asteptata in special in zona montana."In scopul preintampinarii unor evenimente nedorite, indiferent daca optati sa va deplasati la munte in urmatoarea perioada sau sa ramaneti acasa, pompierii militari aradeni va fac cateva recomandari" - transmite ISU Arad. Astfel, suntem sfatuiti sa ne asiguram din timp, urmatoarele materiale:*sare si ... citeste toata stirea