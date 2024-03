Surorile Hritcu expun la Galeria ALFA

In seara zilei de marti, 26 Martie, la Galeria ALFA de pe B-dul Revolutiei a avut loc vernisajul unei expozitii de pictura, grafica si sculptura moale (?), unde surorile Hritcu (Corina Stoica & Emanuela Andreea) ne propun prin lucrarile lor artistice o viziune putin diferita asupra oamenilor sau lucrurilor cu care intram uneori in contact, in existenta noastra cotidiana, ori in lumea visului.Dar iata si parerea autorizata a ... citește toată știrea