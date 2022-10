Surpriza la Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2022 - Ce personalitati din Ucraina, Rusia si Belarus l-au primit

Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2022 ajunge in tarile implicate in razboiul din Ucraina: in Belarus, Rusia si Ucraina.Comitetul Norvegian pentru Nobel a decis sa acorde Premiul Nobel pentru Pace pentru 2022 activistului pentru drepturile omului din Belarus Ales Bialiatski, care se afla in prezent in inchisoare, organizatiei ruse pentru drepturile omului Memorial si organizatiei ucrainene pentru drepturile omului Center for Civil Liberties.Laureatii Premiului Nobel pentru Pace reprezinta ... citeste toata stirea