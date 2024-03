Sustinere pentru valorile europene si Schengen pentru Romania: Nicolae Ciuca s-a intalnit cu lideri europeni si s-a adresat Congresului PPE

Presedintele Partidului National Liberal, Nicolae Ciuca, a avut miercuri o serie de intalniri bilaterale cu lideri europeni de anvergura si a vorbit in deschiderea Congresului Partidului Popular European, care se desfasoara pe 6 si 7 martie 2024 la Bucuresti.Liderul liberal Nicolae Ciuca s-a intalnit cu presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu care a discutat despre strategia popularilor europeni pentru victoria in alegerile europene din luna iunie. In contextul razboiului de ... citește toată știrea