La Arad s-au adunat aproape 10.000 de semnaturi pentru sustinerea proiectului de lege pentru protejarea copiilor in mediul online, din cele aproximativ 70.000 la nivel national! Campania de strangere de semnaturi a fost demarata de Organizatia Femeilor Liberale (OFL) in mai multe localitati din judet. Legea initiata de senatoarea Nicoleta Pauliuc a fost dezbatuta si la Arad si are o sustinere puternica din partea comunitatii aradene."Ne bucura foarte mult interesul de care se bucura acest ... citeste toata stirea