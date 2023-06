Sistem imunitar puternic este esential pentru a lupta impotriva bolilor si a mentine starea generala de bine. Pe langa obiceiurile de viata sanatoase, exista si o serie de remedii naturale care pot ajuta la intarirea sistemului imunitar.Alimentatia echilibrata si variata:Un aspect fundamental in sustinerea sistemului imunitar este o alimentatie sanatoasa si echilibrata. Include in dieta ta alimente bogate in antioxidanti si nutrienti esentiali, cum ar fi fructele si legumele proaspete, ... citeste toata stirea