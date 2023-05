In perioada 23-24 iunie 2023orasul Arad devine gazda celei de-a doua editii a festivalului SYA Experience Arad, un eveniment muzical organizat de inTimes Concept. Scopul acestui festival de amploare este de a aduce un plus de valoare intregii comunitati aradene, depasind asteptarile iubitorilor de muzica si actionand ca un catalizator activ in vestul tarii.SYA Experience Arad este mult mai mult decat un simplu festival de muzica. Este o calatorie muzicala initiatica, care va captiva ... citeste toata stirea