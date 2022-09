Tabara de la Moneasa a fost modernizata si este gata sa primeasca copii si pe timp de iarna (FOTO)

Tabara de la Moneasa a fost modernizata de Consiliul Judetean si este gata sa primeasca copii si pe timp de iarna, in conditii optime. Ionel Bulbuc, vicepresedintele CJA, sustine ca institutia a investit in ultimii cinci ani in tabara de la Moneasa peste 3,2 milioane de lei."Un proiect spectaculos, un proiect de suflet, a ajuns la final! Am muncit un an de zile sa putem spune astazi ca am renovat toate casutele din tabara de la Moneasa, am reconstruit pavilionul central, am intarit malurile ... citeste toata stirea