Taberele de la Moneasa si Casoaia, rezervate in proportie de aproape 80%

Taberele de la Moneasa si Casoaia, administrate de Consiliul Judetean Arad, se dovedesc a fi unele dintre cele mai cautate destinatii pentru elevi si tineri. Interesul ridicat pentru aceste locatii se reflecta deja in gradul mare de ocupare: din aprilie pana in septembrie, locurile sunt rezervate in proportie de aproape 80%. Acest lucru confirma atat atractivitatea taberelor, cat si succesul programelor desfasurate aici.De altfel, atat Moneasa, cat si Casoaia se numara printre localitatile cu ... citește toată știrea