Tanar aradean, prins drogat cu masina de livrat pizza

Un tanar de 25 de ani a fost depistat in trafic in timp ce conducea sub influenta substantelor psihoactive. Acesta era la volanul unui autoturism cu ajutorul caruia se livreaza pizza la domiciliu, iar vineri dimineata a fost prins de politisti pe strada Bela Bartok. "La data de 1 martie, in jurul orei 10.17, politistii Biroului Rutier au depistat un barbat de 25 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe strada Bela Bartok. Testarea cu aparatul ... citește toată știrea