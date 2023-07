Un conflict spontan a izbucnit intre doi barbati, la Siria, unul dintre ei devenind foarte agresiv si pana la urma, a luat un cutit si l-a injunghiat pe colegul de pahar, pe fondul unor neintelegeri. Victima, un tanar de 20 de ani, a fost operata de urgenta, iar in aceste momente starea sa este stabila. Cu toate acestea, procurorul de caz a considerat ca viata i-a fost pusa in primejdie, astfel ca dosarul penal a fost intocmit pentru tentativa de omor.Potrivit IPJ Arad, in noaptea de 22/23 ... citeste toata stirea