Targul de Craciun din Arad, editia 2023 isi va deschide portile in data de 30 noiembrie 2023 si va putea fi vizitat pana in 7 ianuarie 2024.Anul acesta locatia aleasa de organizatori, Primaria Municipiului Arad si Centrul Municipal de Cultura, este Piata Avram Iancu cu extindere spre strada Metianu. Startul pregatirilor pentru amenajarea acestuia a fost dat deja, organizatorii dorind sa fie siguri ca pentru weekend-ul prelungit prilejuit de Ziua Nationala a Romaniei, in oras este deja creata o ... citeste toata stirea